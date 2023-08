5 großartige Serien, die man gratis streamen kann!

Die Münchner „Rich Kids“ Nellie, Max und Janosch wollen mal nicht in einem angesagten Szene-Club feiern, sondern auf einem illegalen Luxus-Rave in den Katakomben unter dem Hauptbahnhof. Sie ahnen nicht, dass im Untergrund Menschen leben, die in der normalen Welt keinen Platz mehr finden: die "Unsichtbaren". Plötzlich eskaliert die Party nach einem Feuer in den Tunneln und Massenpanik bricht aus. Die verheerenden Auswirkungen der Partynacht werden erst am nächsten Morgen klar: dutzende Verletzte und drei Vermisste – darunter auch Max ...

