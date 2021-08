"Suicide Squad" auf Amazon Prime: Margot Robbies Psycho-Barbie

Gewöhnliche Schurken

Die anderen Typen können da einfach nicht mithalten, obwohl sie ja alle recht exzentrisch sind und ihre Macken haben; was erwartet man auch sonst von einem Mann mit Krokodilshaut ( Adewale Akinnuoye-Agbaje), einem menschlichen Flammenwerfer ( Jay Hernandez), einem australischer Rüpel, dem leicht die Sicherungen durchbrennen ( Jai Courtney) und einem Auftragskiller, der niemals danebenschießt. Will Smith ist somit vom Bad Boy zum Bad Guy avanciert, wirkt aber in dieser Runde wie ein unpassender Normalo.