Teaser für "Black Mirror"-Episode "USS Callister"

Mit dem Teaser für die "Black Mirror"-Episode "USS Callister" gibt es nun Trailer für alle sechs Episoden der vierten Staffel. Am Tag nach dem letzten Episoden-Trailer hat Netflix auch das Startdatum verraten: Es ist der 29. Dezember 2017. Die vierte Episode "USS Callister" spielt offenbar im Weltall in einem an die Originalserie " Raumschiff Enterprise" (Star Trek) erinnernden Szenario. Doch bei "Black Mirror" ist nichts so wie es scheint: Üblicherweise spielt die Handlung der Techno-Paranoia-Serie in der nahen Zukunft. Mit einer verstörenden Wendung ist daher zu rechnen.

Nach "USS Callister" und dem Trailer von "Arkangel", der vergangene Woche veröffentlicht wurde, gibt es nun für alle sechs Folgen der vierten Staffel einen Episoden-Trailer.

Black Mirror: Trailer der vierten Staffel