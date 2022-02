"The Commuter" auf RTL: Liam Neeson im Zug in Zugzwang geraten

Ein gefährliches Angebot

Doch mit der Harmlosigkeit ist es vorbei, als eine Frau mit dem pendelnden Versicherungsmakler und Ex-Cop Michael MacCauley nach einem wirklich harten Arbeitstag während der Fahrt Kontakt aufnimmt: sie fordert von ihm eine ganz spezielle Dienstleistung, die auch gut bezahlt würde. Sollte sich Michael jedoch weigern, hätte das nicht nur für alle Mitreisende fatale Konsequenzen.

Der Mann steckt also in einer teuflischen Zwangslage, falls es ihm nicht gelingt, innerhalb von einer Stunde die Bedrohung auszuschalten. Zunächst verlieren aber ein paar Menschen in seiner Umgebung ihr Leben, denn die Gegenspieler sind scheinbar allmächtig, haben überall ihre Augen und Ohren, können über beliebige Handys mit ihm Kontakt aufnehmen und drängen ihn immer mehr in die Enge.

Mit anderen Worten: genau die richtige Situation, um Neeson in Bestform zu bringen. Fast überflüssig, zu erwähnen, dass auch diesmal die Familie der Hauptfigur in Gefahr schwebt, wenn er nicht tut, was von ihm verlangt wird.