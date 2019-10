"The End of the F***ing World": Bonnie & Clyde auf Coming-of-Age-Trip

Die Reise von James und Alyssa in der Netflix-Serie "The End of the F***ing World" beginnt damit, dass sich die Wege der beiden kreuzen. Die extrovertierte Alyssa beschließt, dass sie sich in den introvertierten James verlieben könnte. Surprise, Surprise! Und er hat ein Auto. James beschließt, dass er mitspielt. Und er will endlich einmal etwas Größeres töten.

Sie will mit ihm durchbrennen, er will ihr die Kehle aufschlitzen. So weit, so gut.