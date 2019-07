Die 15 besten Serien 2018 auf Netflix

13. THE CHILLING ADVENTURES OF SABRINA, Staffel 1

Die Hexen-Serie kommt von den Machern von "Riverdale" und ist auch vom Stil her ziemlich ähnlich: In einem visuell ansprechendem Neo-Noir-Stil setzt die Mystery-Serie auf Horror statt Crime, hat aber dafür mehr Sarkasmus und Humor zu bieten. Mit der bekannten 90s-Teenie-Serie "Sabrina – Total verhext", die auf derselben Comic-Vorlage basiert, hat die neue Sabrina rein gar nichts zu tun. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil. Zumindest sticht "The Chilling Adventures of Sabrina" mit Potenzial aus all den durchgestylten Machwerken von Greg Berlanti wie "Riverdale", "Arrow" und demnächst auch "Titans" ein wenig heraus. Netflix hat von Anfang an zwei Staffeln bestellt und die Serie schon jetzt bis zur vierten Staffel verlängert. Ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist, wird sich zeigen.