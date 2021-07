The Walking Dead: Warum es für die Rettung der Zombie-Serie zu spät ist

Mit dem zweiten Zeitsprung von rund sechs Jahren versucht Kang aber auch dramaturgisch vielfältiger zu werden. Zwischen den ehemaligen Freunden, die nun die Orte Alexandria (Michonne), Hilltop (Maggie) und The Kingdom (Carol) führen, hat sich in den fehlenden Jahren ein Streit entfacht. In der Gegenwart werden gerade die "Whisperer" als neue Bedrohung (aus der Comic-Vorlage) eingeführt, doch auch die Vergangenheit hat eine Geschichte zu erzählen (die keine Vorlage in den Comics hat).

Gute Idee!? Immerhin lebt "Game of Thrones" von den zahlreichen Handlungssträngen. Doch der nicht unwesentliche Unterschied ist, dass die einzelnen Handlungsstränge und Nebenschauplätze bei "Game of Thrones" die Haupthandlung immer vorantreiben und ein Ziel verfolgen.

"The Walking Dead" hat kein derartiges Ziel. Weder im Comic, noch in der Serie steuert die Serie einer Auflösung entgegen. Das haben viele Fans der ersten Staffel sogar immer wieder bedauert und als Fehler gebrandmarkt. Frank Darabont, der Schöpfer der TV-Serie, hatte ein solches Ziel am Ende der ersten Staffel (in Abweichung von der Comic-Vorlage) durchaus angedeutet. Doch Darabont hat sich mit dem Sender AMC zerstritten. Nach seinem Abgang wurde diese Adaption nie weiterverfolgt. Im Gegenteil: Die Serie hat sich immer ziemlich eng an die Plots der Comics gehalten. Die Zeit für eine Emanzipation hat die TV-Serie längst verpasst.