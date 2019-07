TRAILER: 7 spannende US-Filmstarts in diesem Sommer

Hollywood-Filme kommen inzwischen meist zeitgleich zum US-Kinostart in unsere Kinos, manchmal sogar früher. Aber gerade wenn es sich um Filme kleinerer Studios handelt, kann sich der Start in den heimischen Kinos verzögern. So mancher Film schafft es gar nicht nach Europa. Dann bleibt oft nur die Hoffnung auf einen DVD/Blu-ray-Release oder die Aufnahme ins Programm eines Streaming-Anbieters wie Amazon und Netflix (z.B. bei "Annihilation" von Regisseur Alex Garland).

Wir hoffen sehr, dass diese sieben Filme, die im Sommer in den US-Kinos starten, den Sprung über den Atlantik schaffen. Einige davon wurden bereits zu Jahresbeginn beim Sundance Film Festival gezeigt und/oder ausgezeichnet. Die (englischen) Trailer, die uns schon neugierig gemacht haben, wollen wir euch nicht vorenthalten:

Sorry to bother you

Der Fantasy-Komödie "Sorry to bother you" ist das Regiedebüt des Writer/Directors Raymond „Boots“ Riley. Den Titel hat er von einem Album seiner Hip-Hop-Band The Coup übernommen, die auch gleich den Soundtrack zum Film liefert. Lakeith Stanfield ("Get Out", "Snowden") spielt Cassius "Cash" Green, der aus finanziellen Nöten heraus einen Job im Telefon-Marketing annimmt. Dabei entwickelt er offenbar magische Verkaufsfähigkeiten, wenn er mit seiner "weißen Stimme" spricht. Seit seinem Debüt beim diesjährigen Sundance Film Festival sind die US-Kritiker voll des Lobes für den Film. Verständlich, wenn der Film hält, was der Trailer verspricht.

US-Kinostart: 6. Juli 2018