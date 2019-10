Viennale 2018: Das ganze Programm

Die großen Highlights des Festivals sind voraussichtlich: „Roma“ von Alfonso Cuaron, „The Wild Pear Tree“ von Nuri Bilge Ceylan, „Vox Lux“ von Brady Corbet und „Beo-Ning“ von Lee Cang Dong. Ein Geheimtipp für Cineasten ist Carlos Reygadas' „Nuestro Tiempo“. Der neue Skandalfilm „The House that Jack built“ von Meisterregisseur Lars von Trier sorgte in Cannes dafür, dass zahlreiche Reporter den Saal verließen, es bleibt abzuwarten ob das österreichische Publikum die explizite Darstellung von Gewalt hinnehmen wird. Der längste Film des Festivals ist Mariano Lliras „La Flor“. Der argentinische Film ist 14(!) Stunden lang und wird am Festival in drei Teilen zu sehen sein.

Die Viennale findet von 25.10-8.11 statt.

Vorverkauf ab 20. OKTOBER, 10 Uhr

Tickets können direkt an den Vorverkaufsstellen, per Telefon unter 01 526 594 769 und im Webshop www.viennale.at erworben werden.

Özgür Anil

