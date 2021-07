Vikings: Wer hält zu wem im Krieg um Kattegat?

In der Episode " Vollmond" ist alles auf den nahenden Angriff auf Kattegat ausgerichtet. Der Großteil der Folge spielt daher bei Lagertha in Kattegat oder bei Harald in Vestfold. Kurz begleiten wir auch Floki in Island und Alfred in England auf ihrer Suche nach sich selbst. Einmal mehr handelt es sich bei " Vollmond" um eine Filler-Episode, die sich Zeit nimmt für den Aufbau kommender Ereignisse. Zeit die "Vikings" offenbar hat, seit die Anzahl der Episoden pro Staffel von 10 auf 20 verdoppelt wurde. Allerdings verliert die Serie dadurch auch an Tempo.

SPOILER bahnen sich an! Rückzug wäre an dieser Stelle die richtige Strategie für jene, die die aktuelle Episode " Vollmond" von "Vikings" noch nicht gesehen haben.