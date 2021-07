"Watchmen"-Serie bei HBO nimmt Gestalt an

Fast zehn Jahre nachdem das Kult-Comic " Watchmen" von Zack Snyder für die Leinwand adaptiert wurde, nimmt nun auch die TV-Serie Gestalt an: Regie und ausführende Produktion der von HBO in Auftrag gegebenen Pilotepisode wird Nicole Kassell übernehmen. Sie ist keine Fremde bei HBO. Kassell hat bei mehreren Episoden der HBO-Serie "The Leftovers" sowie bei einer Folge von "Vinyl" Regie geführt, außerdem auch bei den TV-Serien "The Americans" (FX) und "Better Call Saul" ( AMC). Bei "The Leftovers" hat sie auch schon mit Serienschöpfer und Showrunner Damon Lindelof zusammengearbeitet, der nun auch " Watchmen" für HBO realisiert.