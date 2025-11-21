Anlässlich des 30. Spendenmarathons begrüßte Günther Jauch (69) am Donnerstagabend wieder Stars bei "Wer wird Millionär?". Im Prominenten-Special der Quizshow zur Primetime (auch bei RTL+ ) mussten die Gäste ihr Wissen unter Beweis stellen. Der letzte Kandidat in der Raterunde sorgte mit seinem Übermut fast für eine Blamage.

Sonja Zietlow zückt ihren Mann als Telefonjoker

Moderatorin Sonja Zietlow (57) machte den Anfang und ging mit vier Jokern ins Rennen. Sie ist keine Unbekannte auf Jauchs Ratestuhl. 2002 konnte sie sich über 64.000 für den guten Zweck freuen. 2012 nahm sie mit ihrem kurze Zeit später verstorbenen Dschungelcamp-Moderationskollegen Dirk Bach (1961-2012) teil, gemeinsam erspielten sie 125.000 Euro.

Beim diesjährigen Special war die RTL-Moderatorin sichtlich aufgeregt, konnte die ersten Hürden jedoch meistern. Bei der 64.000-Euro-Frage "Wegen des teils hohen Gehalts an radioaktivem Radium wird Kindern, Schwangeren und stillenden Müttern abgeraten vom Verzehr von ...?" holte sie sich Hilfe.

Der Zusatzjoker aus dem Publikum hatte die richtige Antwort "Paranüsse" parat, der diese laut eigener Aussage schon einmal bei der ARD-Quiz-Konkurrenz gesehen habe. Das wollte Jauch nicht so schnell auf sich sitzen lassen und erklärte, dass ihn das wundere, da die "WWM"-Redaktion penibel überprüfe, was bei der Konkurrenz für Fragen gestellt werden. "Die sind jetzt bei ihrer Ehre gepackt."

Bei der 125.000-Euro-Frage erklärte Zietlow: "Ich vertraue meinem Mann." Ihr Telefonjoker Jens Oliver Haas konnte ihr jedoch nicht überzeugend bei der Antwort helfen und Zietlow beließ es bei 64.000 Euro. Die richtige Antwort auf die Frage, welche zwei Fußballer-Vornamen in der Liste mit mehr als 100 DFB-Länderspielen auftauchen, wäre trotzdem Zietlows Tipp "Thomas und Jürgen" gewesen. Die Moderatorin verließ die Raterunde im "Wetten, dass..?"-Stil noch vor dem Ende der Sendung, um sich um ihre kranken Tiere zu Hause zu kümmern, wie sie selbst erklärte.