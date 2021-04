"Straight Outta Compton" auf Netflix: Willkommen im Ghetto

"Straight Outta Compton"“ ist nicht nur der Soundtrack einer ganzen Generation und weit darüber hinaus, sondern auch der neueste Film von F. Gary Gray ("The Italian Job", "Gesetz der Rache"). Das Biopic zeigt die Anfänge, den großen Durchbruch und den Zerfall einer Gemeinschaft, die als fundamentaler Grundstein des Gangsta-Rap in die Geschichte einging.

Rap-Gang auf Erfolgskurs

In den späten 80er Jahren ist Compton eine Gegend, die man eher meiden sollte. Armut, Drogen, Polizeigewalt und Widerstand gegen die Exekutive prägen die Atmosphäre des berühmt-berüchtigten Vorortes von L.A. Zu dieser Zeit jedoch formierte sich eine der namhaftesten Rap-Gangs der letzten Dekaden. Der Turntable-Master Dr. Dre, das lyrische Genie Ice Cube und der selbstbewusste Visionär Eazy E sind nach wie vor Legenden des Rap Games, doch dieser Film zeigt sie in den Startlöchern zu einer bahnbrechenden Karriere. Dr. Dre und Eazy E fantasierten Mitte der 80er Jahre über ein kollektives Projekt, das ihnen einen kreativen Ausgleich zu ihrer hoffnungslosen Umgebung in Compton gewährleisten sollte. Dre brachte schnell Ice Cube mit ins Spiel, der sich im kleinen Rahmen einen Namen als talentierter Texter machen konnte. Als dann noch Mc Ren und Dj Yella mit an Bord kamen, war die Gruppe komplett.

Nach den ersten Studioaufnahmen, die vor allem durch die kleinkriminellen Aktivitäten von Eazy finanziert werden konnten, wurde der Manager Jerry Heller auf die Truppe aufmerksam. Er nahm sie unter seine Fittiche und ebnete ihr dank seinem Glauben an die Aussagekraft der Musik von N.W.A. und durch seine Kontakte zur Musikbranche den Weg in eine einflussreiche Zukunft. Die sozialkritischen und unverblümten Texte einer unterdrückten Gesellschaft, für die N.W.A. eintritt, treffen genau den Nerv der Zeit.