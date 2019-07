10 Kinostarts zum Jahreswechsel, auf die wir uns freuen

DEZEMBER

Advent, Advent, die Stadt, die brennt. In dieser schrägen Horrorkomödie reicht es nicht, dass ausgerechnet zu Weihnachten eine Zombie-Epidemie über das schottische Städtchen Little Haven hereinbricht. Nein, Anna ( Ella Hunt) und ihre Highschool-Freunde schlagen den Zombies auch noch singend die Köpfe zu Brei. Das Coming-Of-Age-Zombie-Musical wird im Trailer am besten beschrieben: Shaun of the Dead meets La La Land!

Aus unserer Sicht ein Pflichttermin in der Vorweihnachtszeit.