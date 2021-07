Aquaman: Was wir über den DC-Film bisher wissen

Der Film öffnet ein beeindruckendes neues Kapitel im DCEU: die faszinierende Unterwasserwelt von Atlantis. Schon bei der Entstehung von "Justice League" wurde laut Collider akribisch darauf geachtet, nicht zu viel über Atlantis zu enthüllen. Denn diese Ehre gebührt Regisseur Wan in " Aquaman". Obwohl nicht sehr viel Zeit des Films in Atlantis spielt, erfahren wir doch einiges über das versunkene Reich: Demnach ist Atlantis vor über 5000 Jahren im Ozean versunken und hat sich dann in sieben Unterwasserkönigreiche geteilt. Atlantis ist eines davon. Weitere Königreiche sind Xebel, das Fisherman Kingdom, Brine und Trench. Nur die Bewohner von Atlantis und Xebel können auch an der Luft atmen. Die Bewohner von Brine und Trench sind nicht einmal menschlich. Zumindest eines der sieben Königreiche dürfte untergegangen sein ("missing kingdom") und eine mythologische Bedeutung haben. Die Losung "Unite the Seven" zielt darauf ab, die sieben Königreiche wieder unter einer Krone zusammenzuführen. Das führt direkt zum Schurken des Films: dem Ocean Master.

Wer ist der Schurke?