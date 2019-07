4 Gründe, warum WESTWORLD nicht das neue GAME OF THRONES ist

Auch der Tod hat nicht diese emotionale Bedeutung wie in GoT. Es sind eben nur Roboter. Und selbst wenn sie sterben: Sie können wieder repariert werden. In vielen Fällen – wenn keine Menschen involviert sind (z.B. die brutalen Szenen in ShogunWorld) – verliert so auch Brutalität und Gewalt an Bedeutung. Und auch die Verschwörung ist sehr kryptisch und daher letztlich unpersönlich. Und der Sex? Abgesehen davon, dass nackte Haut bei WW seltener vorkommt als bei GoT, wirkt auch der Sex in Westworld meist kühl und klinisch.

Während GoT eine leidenschaftliche Achterbahnfahrt archaischer Intriganten war, ist Westworld eine eiskalte Verschwörung verschlagener Technokraten. Oder anders gesagt: " Westworld" ist wie wohlportioniertes Sushi in einem noblen Szene-Restaurant: eiskalt und eine Augenweide. "Game of Thrones" ist ein üppiges Ritteressen in einem urigen Wirtshaus: heiß, scharf und köstlich. Zum Ritteressen wollte jeder schon einmal. Sushi liebt man oder hasst man.