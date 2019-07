7 neue TV-Serien als Alternative zu "Game of Thrones"

"The Expanse" gilt als würdiger Nachfolger von " Battlestar Galactica" auf dem US Sender Syfy. Die Science-Fiction-Serien basiert wie "Game of Thrones" auf einer Romanserie von James S. A. Corey (hinter diesem Pseudonym verbirgt sich jedoch das Autoren-Duo Daniel Abraham und Ty Franck). Schon der Plot klingt nach "Game of Thrones im Weltall": Schauplatz ist das von Menschen besiedelte Sonnensystem. Erde, Mars und die "Gürtler" (Bewohner des Asteroidengürtels) stehen am Rande eines Krieges. Doch es droht eine viel größere Gefahr durch einen offenbar außerirdischen Virus. Ist der erste Nachweis außerirdischen Lebens gleichzeitig der Angriff einer fremden Spezies auf die Menschheit?

Die erste Staffel von The Expanse ist auf Netflix zu sehen. Staffel 2 ist noch nicht in deutscher Sprache verfügbar.

American Gods