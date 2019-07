9 packende Action-Serien, bei denen es ordentlich rundgeht

In der ersten Episode dieser adrenalingeladenen Action-Serie wird ein Meisterdieb ( Antony Starr) nach 15 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Doch draußen warten schon Mafiakiller auf ihn. Er muss schnell untertauchen und folgt der Spur seiner schon vor 15 Jahren untergetauchten Frau Anastasia ( Ivana Miličević), die damals mit der Beute entkommen ist. Das führt ihn in die (fiktive) Kleinstadt Banshee, eine Amish-Gemeinde in Pennsylvania. Wie es der Zufall so will, wird er dort Zeuge des Mordes am ebenfalls gerade angekommenen neuen Sheriff von Banshee, Lucas Hood. Er killt seine Killer und übernimmt mit Hilfe seines Hacker-Freundes Job (Hoon Lee) die Identität des Sheriffs. Von nun an ist er Lucas Hood, Sheriff von Banshee. Seine neue Funktion bringt ihn allerdings in Opposition zum lokalen Gangsterboss Kai Proctor ( Ulrich Thomsen).

" Banshee" strotzt nur so vor Gewalt und Sex, aber das ist längst nicht alles, was das Crime-Drama zu bieten hat. Der ganz offensichtlich masochistische Hood (seinen echten Namen erfährt der Zuschauer nie) hat im Gefängnis gelernt, Konflikte rasch und gewaltsam zu lösen. Der Sheriff entpuppt sich daher als Schlägertyp, der Konflikte gern mit den Fäusten austrägt. Aber seine direkte Art bringt Proctor in Bedrängnis und hinterlässt einen bleibenden Eindruck in dem Kaff. Im Hintergrund zieht Hood gemeinsam mit zwei Freunden seine eigenen Heist-Coups durch.

Am Ende der zweiten Staffel ist die spannende Geschichte eigentlich zu Ende erzählt. Danach wird die Story dünner, bleibt aber spannend. Es tauchen andere Gegner auf, die es zu überwinden gibt. Und bei Gewalt und Sex wird noch einmal ein Schäuferl zugelegt.

Die vier Staffeln von " Banshee" sind auf Amazon Prime verfügbar, aber leider nicht im Prime-Abo enthalten.

Erwin Schotzger