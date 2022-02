"Bad Neighbors 2" auf Amazon Prime: Tampongeschosse im Hauskampf

Chloë Grace Moretz als gefährliche Nachbarin

Die Radners dürfen sich wirklich fürchten, denn mit Chloë Grace Moretz erhalten sie ein Mädchen zur Gegnerin, das über Kick Ass-Qualitäten verfügt und schon viel Filmblut vergossen hat. Auf richtig scharfe Munition wird in den folgenden Kampfhandlungen zwar verzichtet, aber auch die improvisierten Waffen sind nicht zu verachten: schon bald klatschen eklige Wurfgeschosse in Form von blutigen Tampons gegen die Fensterscheiben – und selbstverständlich landen sie auch in Seth Rogens Gesicht (aber der ist eh hart im Nehmen: gleich in der ersten Filmminute fällt seiner Frau beim Sex das Essen aus dem Gesicht und trifft ebenfalls voll in seines).