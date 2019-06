"Bad Spies": Unfreiwillige Agentinnen auf Europatrip

Derber Humor

Sobald es in einer derben US-Komödie darum geht, irgendeinen kleineren Gegenstand gut zu verbergen, wenden Männer vom Schlag eines Seth Rogen bevorzugt ein rektales Versteck an (zuletzt besonders schmerzhaft in "The Interview" praktiziert). Da diesmal Frauen an der Reihe sind, verfügen sie über einen anderen naturgegebenen Hohlraum und Mila Kunis darf diesen Gag breit ausführen. Für ein paar wirklich witzige Momente sorgt aber höchstens die Dauerrednerin Kate McKinnon, wenn sie in Miniszenen, die an einen ihrer Auftritte bei Saturday Night Live erinnern, komische Einlagen liefert; und im Finale erweist sie sich zudem noch als Trapezkünstlerin.