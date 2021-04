"Ballon" auf Netflix: Bully Herbig leistet DDR-Fluchthilfe

DDR 1979. Nach der Jugendweihe des ältesten Sohnes will die Familie Strelzyk mit einem selbstgebauten Heißluftballon über die Grenze nach Westdeutschland fliehen. Nachdem sie mit ihrem Vorhaben scheitern, tun sie alles in ihrer Macht stehende, um ihre Spuren zu verwischen. Ihr Vorhaben, in Berlin einen Kontakt zur amerikanischen Botschaft aufzubauen, klingt zwar vielversprechend, aber läuft dennoch ins Leere. Währenddessen ist die Polizei dicht an ihren Fersen dran, dabei ist es nicht gerade hilfreich, dass der Nachbar der Strelzyks Stasi-Mitarbeiter ist. Es gibt nur noch eine Möglichkeit in die Freiheit: ein neuer Ballon muss gebaut werden.