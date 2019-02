Black Panther: "König der Löwen" als Superhelden-Spektakel

Dennoch beweist Marvel mit Coogler ein goldenes Händchen. Der Regisseur und Drehbuchautor ist in Sachen "Street Credibility" bei der afro-amerikanischen Community nur schwer zu überbieten. In seinem preisgekrönten Spielfilmdebüt"Fruitvale Station"(2013) hat er die alltäglichen Probleme schwarzer US-Bürger mit Polizeigewalt anhand der Geschichte des Opfers Oscar Grant verfilmt. In"Creed"(2015) hat er den verstaubten "Rocky"-Filmen eine schwarze Seele eingehaucht.

In "Black Panther" versteht es Coogler meisterhaft, bunt zusammengewürfelte visuelle Einflüsse afrikanischen Kulturen zu einem futuristischen All-African-Ethno-Look zu kombinieren: Exotische Naturkulissen wie Wasserfälle wechseln sich mit futuristischen Städten ab, die an die Architektur von Timbuktu erinnern. Graffiti an den Wänden von Wakanda erinnert sowohl an amerikanische Großstädte als auch an die Ndebele-Architektur in Südafrika. Traditionelle afrikanische Masken. Basotho-Decken. Lippenteller. Kriegsnashörner! Coogler lässt nichts aus. Er zeichnet das Bild einer hochentwickelten afrikanischen Nation so wie sie sich ein Amerikaner vorstellt – und beweist damit, dass der dominante Teil einer Afro-Amerikanischen Herkunft immer noch der amerikanische Teil ist. Da passt es auch, dass nebenbei eine Anti-Trump-Botschaft platziert wird: Nicht das isolationistische " America First", sondern Weltoffenheit ist der richtige Weg. Schließlich steckt Amerika doch in allen Menschen.

Was bleibt, ist solide aber austauschbare Superhelden-Action. Neu ist lediglich die spektakuläre Kulisse: Das germanische Asgard wurde diesmal durch das afrikanische Wakanda ersetzt. Ob das schon reicht, um das durch die US-Medien spukende Gespenst der "Superhelden-Müdigkeit" (Superhero Fatigue) zu vertreiben, darf bezweifelt werden.

Erwin Schotzger