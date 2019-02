„Blackkklansman“ Ein Afroamerikaner beim Ku Klux Klan

Colorado, 1970. Ron Stallworth ( John David Washington) ist der erste dunkelhäutige Polizist in Colorado Springs. Er wird von seinen Kollegen diskriminiert und muss sich erst einen Namen machen, um von der Gemeinde akzeptiert zu werden. Als er in der Zeitung eine Anzeige des Ku Klux Klans sieht, beschließt er kurzerhand sich übers Telefon mit der rassistischen Vereinigung in Kontakt zu setzen. Er täuscht vor, Teil des Netzwerks sein zu wollen und macht sich mit ihnen ein Treffen aus. Blöderweise gibt er dabei seinen echten Namen an, kurzfristig wird beschlossen, dass sein Kollege Flip Zimmerman (Adam Driver) sich als Ron Stallworth ausgibt, um die Vereinigung zu unterwandern. Eine absurde Verwechslungskomödie, die auf wahren Begebenheiten beruht.

