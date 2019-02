"Bohemian Rhapsody": Mr. Fahrenheit - der King von Queen

Singers Rauswurf

Nicht nur in der erzählten Biografie ist es zu Turbulenzen gekommen, sondern auch hinter der Kamera hat es unschöne Auftritte gegeben. Während der Dreharbeiten dürfte sich Singer zu sehr mit seiner Hauptfigur identifiziert und selbst das Verhalten eines Rockstars an den Tag gelegt haben: angeblich ist er prinzipiell zu spät am Set erschienen oder unentschuldigt gleich ein paar Tage lang ganz verschwunden und hat sich Rami Malek gegenüber sehr unfein benommen – was dazu führte, dass Singer gefeuert wurde und Berufskollege Dexter Fletcher an 16 Drehtagen als Regisseur eingesprungen ist, sowie die Postproduktion des Films überwacht hat. Sein Name bleibt im fertigen Werk aus rechtlichen Gründen allerdings ungenannt, aber vielleicht ist es als Wiedergutmachung für diese verschwiegene Hilfe zu werten, dass Fletcher im kommenden Biopic über Elton John („Rocketman“) ganz alleine und hochoffiziell Regie führen wird.

3 ½ von 5 abgebrochenen Mikroständern

franco schedl