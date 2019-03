"Deadwood"-Finale im Frühjahr 2019 bei HBO

"Es war ein logistischer Albtraum, die Terminkalender aller Schauspieler auf der Besetzungsliste unter einen Hut zu bekommen, aber wir haben es geschafft – es gibt grünes Licht!", zitiert das Empire Magazin den HBO-Programmchef. Zur Besetzung gehören vor allem Ian McShane, der zurzeit mit "American Gods" beschäftigt ist, und Timothy Olyphant, der inzwischen eine der Hauptrollen in "Santa Clarita Diet" übernommen hat. Auf der Besetzungsliste von " Deadwood" stehen aber unter anderem auch Garret Dillahunt ("Fear the Walking Dead"), Molly Parker ("Lost in Space"), Gerald McRaney ("This is Us"), John Hawkes, William Sanderson und Paula Malcomson. Das Drehbuch stammt vom Serien-Schöpfer David Milch und erzählt eine Geschichte, die einerseits die Serie abschließt, aber auch als Film für sich alleine stehen kann.