Die 8 Top-Serien 2018 auf Amazon Prime und 2 Flops

Es gibt nicht viele Serien, die so durchgeknallt sind, wie "Preacher". Die Actionserie aus dem Hause AMC ist wie "The Walking Dead" eine Comic-Verfilmung, die auf Gewalt, Skurrilität und übernatürliche Phänomene setzt. Die Suche nach Gott, der aus dem Himmel verschwunden ist, macht vorerst Pause. Um Tulip zu retten, muss Jesse diesmal zu Hause in Angelville vorbeischauen. Dabei wird schnell klar, warum er von dort schon vor langer Zeit abgehauen ist. Die knallbunten Comic-Elemente von "Preacher" werden diesmal – zumindest bisher – durch düstere Horror-Elemente ergänzt. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange sich die bunte Actionserie dadurch nicht in eine Horrorserie verwandelt. Davon gibt es schon genug. Auch die drei Hauptcharaktere scheinen sich nun schon seit längerem ein wenig ziellos im Kreis zu drehen. Doch im Gegensatz zu "The Walking Dead" schafft es die Serie auch in der dritten Staffel, die Kinnladen der Zuschauer hinunterklappen lassen. "Preacher" ist immer noch eine der verrücktesten Actionserien im TV.

