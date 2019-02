Die besten Sci-Fi-Filme zurzeit auf Amazon Prime

LEON MUST DIE (2017)

Schauspieler auf Laien-Niveau, minimales Budget und dann auch noch Science-Fiction? Eine Low-Budget-Produktion im Science-Fiction-Genre endet meist nicht gut. Und auch diese deutsche Billigstproduktion ist auf den ersten Blick absoluter Trash. Aber irgendwie kratzt Regisseur Lars Henriks die Kurve in Richtung einer Art von Si-Fi-Rom-Com im Youtube-Style. Man kann daher "Leon Must Die" auch als modernes B-Movie-Juwel betrachten, wie man es heute nur noch bei Streaming-Anbietern, aber sicher nicht mehr im : Der titelgebende Leon ist unheilbar krank und erfindet daher eine Möglichkeit, seinen Verstand digital zu speichern und so unsterblich zu werden. Leider führt seine Erfindung die Menschheit in der Zukunft an den Rand des Untergangs. Die Killerin Aqua wird daher in die Vergangenheit geschickt, um Leon zu töten. Aber sie verliebt sich in Leon. Wie unprofessionell!