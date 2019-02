Terminator: Was wir über den neuen Film von James Cameron wissen

Dani Ramos wird im Charakterprofil auf der Website " Terminator Fans" als junge Frau aus Mexico City, Anfang 20, beschrieben. Sie ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Familie ist ihr wichtig. Sie ist "more street smart than book smart", was wohl heißt, dass sie sich von klein auf in den Straßen der Megacity durchschlagen musste. Doch Dani ist zäh. Auch in ausweglosen Situationen gibt sie nicht auf. Wie sie ins Visier der Terminatoren kommt, ist aber noch unklar. Allerdings hat Cameron bereits gesagt, dass " Terminator 6" auch eine "Staffelübergabe" der alten Charaktere an die neuen sein soll.

Zudem scheint der junge Schauspieler Jude Collie die Rolle von John Connor zu übernehmen. Collie sieht Edward Furlong, dem John Connor-Darsteller in "Judgment Day" ziemlich ähnlich und ist im etwa im selben Alter wie Furlong damals. Das lässt darauf schließen, dass " Terminator 6" unmittelbar an " Terminator 2" anschließt oder es zumindest Rückblenden gibt. Linda Hamilton könnte dabei – ähnlich wie auch Arnold Schwarzenegger in " Terminator: Genisys" – digital verjüngt werden.

Gabriel Luna, bekannt als Ghost Rider in der Marvel-Serie "Agents of SHIELD", wird einen Terminator spielen. Ob es sich um einen bekannten Terminator-Typus oder eine neue Version handelt, ist nicht bekannt.