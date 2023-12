"791 km"-Kritik: Eine Komödie mit Tiefgang und Stars

Die Geschichte beginnt wie eine 08/15-Krachklamotte: Unwetter in München. Alle Züge stehen still. Flugzeuge sind auch keine unterwegs. Vier Menschen wollen am nächsten Morgen unbedingt in Hamburg sein. Mit Humor, Überredungskunst und zunächst nur wenig Charme bringen sie einen Mann am Steuer eines Taxis dazu, sie die anstehenden 791 km in die Hansestadt zu fahren. Es ist voraussehbar, dass sie sich auf der langen Strecke näherkommen.

Nicht voraussehbar ist, wie das geschieht. Drehbuchautor Gernot Gricksch ("Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe") und Regisseur Tobi Baumann ("Der Wixxer"), von dem auch die Idee zum Film stammt, bieten einige Überraschungen. Sie begeistern sowohl mit unvorhersehbaren Wendungen der Story als auch mit stilistischer Feinheit. Am schönsten dabei ist der Wandel des Erzähltons von anfänglicher Brachialkomik zu einer bewegenden Nachdenklichkeit.

Je länger die Fahrt dauert, umso mehr offenbaren die Beteiligten auch Schwächen. Marianne (Iris Berben), Wissenschafterin im Ruhestand, hat sich einer schrecklichen Wahrheit zu stellen. Das nicht sehr glücklich anmutende Paar Tiana (Nilam Farooq) und Philipp (Ben Münchow) muss sich eingestehen, dass alle vorgeführte Selbstsicherheit nicht echt ist. Die scheinbar kindlich-naive Susi (Lena Urzendowsky) lernt, dass sie erst mal zu sich selbst stehen sollte, ehe andere sie annehmen können. Und Fahrer Joseph sieht sich gezwungen, gleich einen ganzen Sack an Lebenslügen auszupacken.