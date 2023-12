"How to Have Sex"-Kritik: Exzesskino mit Tiefe

Eine britische Version von "Spring Breakers"?

Als die Sonne über der Küstenstadt Malia auf Kreta aufgeht, ziehen drei englische Mädchen im Teenageralter ihre Unterwäsche aus und hüpfen ins Meer. Die Sonne geht auf am Horizont. Das Wasser ist eiskalt, aber sie kichern, fallen sich in die Arme, und schreien "Bester Urlaub!" Molly Manning Walker bereitet so die Bühne für ein knallbuntes Kino der Exzesse, das zunächst wie eine britische Version von Harmony Korines "Spring Breakers" anmutet - minus der Satire.

Die noch minderjährigen Mädchen, sehr stark gespielt von Mia McKenna-Bruce, Lara Peake und Enva Lewis, sind gekommen, um zu tanzen, zu trinken, und um Sex mit Fremden zu haben. Also schlüpfen sie in grüne Neonbikinis und trinken billigen, blauen Punsch, bis am Ende der Nacht die Klomuschel umarmt wird. "Wenn du in diesem Urlaub nicht flachgelegt wirst, wirst du es nie tun", sagt eines der Mädchen zur 16-jährigen Tara (McKenna-Bruce), der Einzigen, die ihre Jungfräulichkeit noch nicht verloren hat und deshalb ziemlich Stress hat.