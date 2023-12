"Fast perfekte Weihnachten": Fast zu biedere Weihnachtskomödie

Weihnachten könnte so schön sein. Wenn alle Lieben einträchtig zusammenkommen und auch beim Festessen und der Bescherung friedlich bleiben. Also quasi nie. Diese Erfahrung macht auch Monsieur Vincent Barand - allerdings schon vor dem Heiligen Abend. Denn die erwachsenen Kinder haben was Besseres vor und rücken damit erst kurz vor dem Weihnachtsessen raus.

Das ist die Ausgangssituation für die französische Weihnachtskomödie "Fast perfekte Weihnachten". Ab Donnerstag im Kino.