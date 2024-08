Hier steht eine Gruppe von jungen Weltraum-Abenteurern im Mittelpunkt - bestehend aus Rain ( Cailee Spaeny ), Tyler ( Archie Renaux ), Kay ( Isabela Merced ), Bjorn ( Spike Fearn ) Navarro ( Aileen Wu ) und dem schüchtern auftretenden Androiden Andy ( David Jonsson ), in dem Rain so etwas wie einen Bruder sieht. Sie alle sind auf eine verlassene Raumstation gestoßen und können ihr Glück kaum fassen: Die wertvollen Geräte gehören nun ihnen und es sollte endlich möglich sein, ihrem tristen Dasein auf einem Bergbauplaneten zu entkommen.

Was uns dann erwartet, ist Terrorkino in seiner reinsten Form und wird dürfen mitverfolgen, wie sich das Grauen langsam steigert. Dass hier alles so genau ineinandergreift und jede Handlungsweise der Figuren eine noch viel üblere Situation (und eine noch unschönere Todesart) heraufbeschwört, ist dem genialen Drehbuch zu verdanken, denn es bietet immer neue noch irrwitzigeren Variationen, die man der Flucht vor den Aliens abgewinnen kann. Aber auch auf der psychologischen Ebene kommt es bald zu Turbulenzen, wenn bisherige Verbündete plötzlich zu Gegenspielern werden, die ganz andere Interessen als den Schutz von Freunden verfolgen.

Cailee Spaeny macht Sigourney Weaver stolz

Einst konnte Sigourney Weaver als Vorreiterin jener taffen Frauenfiguren gelten, die sich auch durchs größte Monstrum nicht kleinkriegen lassen und aus allen Rohren feuern. Inzwischen sind zahllose weitere dieser Kämpferinnen in den unterschiedlichsten Filmgenres gefolgt, doch gerade Cailee Spaeny muss sich nun an ihrer legendären Vorgängerin messen lassen – was ihr aber offenbar keinerlei Probleme bereitet, denn sie macht ihre Sache hier so gut, dass sie eigentlich Ellen Ripley Jr. heißen müssten.

"Alien: Romulus" fängt den Geist des Originalfilms somit perfekt ein und wird zum besten Teil aller bisherigen Pre- und Sequels, indem er mit einem jungen Team dieser Reihe neues Leben einhaucht (obwohl die meisten von ihnen leider ihr Leben im Film gleich wieder aushauchen müssen).

5 von 5 säurehaltigen Alienblutstropfen

"Alien: Romulus" läuft derzeit in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!