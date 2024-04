"Argylle" bei Apple TV+: Ein Spionagefilm als Genresprenger

Worum geht's in "Argylle"?

Passend zum geheimnisvollen Inhalt der Vorlage weiß niemand so genau, wer sich hinter der Erstlingsautorin "Elly Conway" verbirgt. Ihr Manuskript muss jedoch gleich mehrere Entscheidungsträger überzeugt haben, wurde der Film ja bereits vor Erscheinungsdatum des Buches geplant und umgesetzt. "Als ich diesen frühen Manuskriptentwurf las, hatte ich das Gefühl, es sei das unglaublichste und originellste Spionage-Franchise seit Ian Flemings Büchern aus den 50er Jahren. Dies wird das Spionagegenre neu erfinden", sagte Regisseur Vaughin in einem Interview.

Das mag an den vielen Ebenen und Plottwists liegen, mit denen "Argylle" spielt. So heißt nämlich nicht nur die mysteriöse Buchautorin "Elly Conway", sondern auch die Hauptfigur des Filmes – ihrerseits wiederum eine Autorin, die mit der Spionagebuchreihe "Argylle" berühmt geworden ist. Elly (Bryce Dallas Howard) lebt mit ihrem heiß geliebten Kater Alfie zurückgezogen in einem wunderschönen Haus am See. Als sie und Alfie mit dem Zug zu Ellys Eltern fahren, holt sie ihre eigene Agentengeschichte ein: Mehrere Fremde greifen sie aus dem Nichts an, ein fremder Mann namens Aidan Wilde (Sam Rockwell) geht dazwischen und erklärt seinerseits, er sei ebenfalls Spion.