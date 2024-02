"Argylle": Warum kommt der Film nicht in Österreich ins Kino?

"Argylle" wartet mit einem unglaublichen Cast auf: Darunter befinden sich Oscar-Gewinner:innen wie Sam Rockwell und Ariana DeBose, Emmy-Gewinner:innen wie Bryan Cranston und Catherine O'Hara und berühmte Namen wie Samuel L. Jackson, Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard und John Cena.

In den USA läuft die neue Agenten-Komödie von "Kingsman"-Regisseur Matthew Vaughn bereits, ebenso in Deutschland. Ursprünglich sollte "Argylle" am 01. Februar auch hierzulande auf der großen Leinwand erscheinen, doch der Kinostart wurde abgesagt – und das, obwohl der Film alleine aufgrund seines Star-Ensembles viele Menschen ins Lichtspielhaus ziehen würde.