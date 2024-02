Ein fiktiver Spion meldet sich zu Wort

Zunächst aber eine kurze Einführung in die Handlung: Im Mittelpunkt steht die Autorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard), deren Romanreihe um den Superagenten Aubrey Argylle (Henry Cavill) für Furore sorgt. Ihr letztes Werk dürfte jedoch der Wirklichkeit zu nahe gekommen sein, denn eine Spionage-Organisation setzt einen Killer auf die nichtsahnende Frau an. Zum Glück gibt es aber Sam Rockwell in Gestalt eines Leibwächters und es beginnt eine wilde Hetzjagd, in die auch Ellys Lieblingskatze verwickelt wird.

Nach vielen unerwarteten Wendungen kommt der Film dann zu einem sehr überraschenden Ende. Während der Präsentation von Ellys neustem Werk meldet sich nämlich aus dem Publikum ein Mann zu Wort, bei dem es sich eindeutig um den angeblich fiktiven Agenten Argylle handelt und will wissen, ob die Autorin noch Fragen an ihn habe. Die Situation kehrt sich also um und eine erfundene Figur scheint tatsächlich zu existieren.