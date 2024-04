Die Musik in "Back to Black" ist top, auch der Score von Nick Cave und Warren Ellis. Die Live-Auftritte Winehouse' hat man solide inszeniert (etwa ihre Headlinershow in Glastonbury). Gefilmt wurde an ikonischen Schauplätzen wie etwa im Londoner Stadtteil Camden (auch am Camden Kanal, wo mittlerweile eine Winehouse-Statue steht).

Alles in allem ist "Back To Black" ein typisches Biopic, das Segmente der Wahrheit wiedergibt, kein außergewöhnliches, aber auch nicht das schlechteste. Wer wirklich einen umfassenden Blick in Leben und Karriere der fantastischen Jazz- und Soul-Sängerin werfen will, dem sei die mit dem Oscar prämierte Dokumentation "Amy - The Girl Behind The Name" empfohlen.

Entgegen mancher Boulevardberichte im Voraus wird der Tod der Künstlerin in "Back to Black" nicht gezeigt. Das passt zur generell pietätvollen Präsentation der Sängerin durch Taylor-Johnson und ihrem Team.