Übernimmt "The Bear"-Star Jeremy Allen White (33) schon bald das Plektrum anstelle des Kochlöffels? Wie das Branchenmagazin "Entertainment Weekly" berichtet, gilt der US-amerikanische Schauspieler, der derzeit mit den Dreharbeiten zur dritten und vierten Staffel von "The Bear" beschäftigt ist, als heißer Favorit für die Rolle von "The Boss" im geplanten Biopic über Rock-Sänger und Musiker Bruce Springsteen (74) und dessen 1982 erschienenem Soloalbum "Nebraska".

Der Film über die Entstehung des sechsten Studioalbums des Musikers trägt den vorläufigen Titel "Deliver Me From Nowhere", basierend auf dem gleichnamigen Buch "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska" von Warren Zane (59) aus dem Jahr 2023.