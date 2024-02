In "Beasts Like Us" bekommt es die Generation Z mit dem Grauen der Datingszene zu tun - wortwörtlich. Denn die romantische Horrorkomödie spielt in einem übernatürlichen Wien, in dem es normal ist, wenn beim Rendezvous die Zombieplage ausbricht, oder blutrünstige Bestien am Speed-Dating teilnehmen. Über acht Episoden werden vier Mittzwanziger immer wieder in dämonische Machenschaften und damit auch in Beziehungsdrama hineingezogen. Ab 14. Februar bei Prime Video.