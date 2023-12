Seit Anfang November sorgt die in Wien gedrehte Horrorcomedy "Mandy und die Mächte des Bösen" auf Amazon Prime Video für Lachen und Gruseln. Am 14. Februar folgt beim Streamer nun die nächste Austrohorrorserie mit Schmäh:

"Beasts like us", bis dato unter dem Titel "Followers" bekannt, will ab dann einen "übernatürlichen Genremix aus Horror und Coming-Of-Age-Comedy" bieten.