"Berlin Alexanderplatz": Wie wird man ein guter Mensch?

Realitätsfern

So imposant die Welt auch sein mag die Qurbani hier kreiert hat, so bieder ist seine Herangehensweise an die großen Themen. Außerhalb seiner Hauptfigur wird jegliche Ambivalenz ausgeblendet. Die Beweggründe der Figuren müssen sich dem expressiven Stil unterordnen und sozial-politische Rahmenbedingungen werden ignoriert. Keine staatliche Instanz wird hier ernsthaft thematisiert, weshalb man das Gefühl hat, dass sich Francis in einer Art Wild West Berlin befindet, in dem nur der Stärkste überlebt. So sehr man die europäische Flüchtlingspolitik auch kritisieren kann, wirkt diese Vereinfachung einer komplexen Welt reaktionär und unzeitgemäß. Damit einhergeht die psychologische Unglaubwürdigkeit der Figuren. Francis scheitert an einer Gesellschaft, die ihn an den Rand des Wahnsinns treibt, aber ist in keiner Sekunde fähig Verantwortung für seine Taten zu übernehmen.