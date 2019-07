13 schockierende Horrorfilme, die schlaflose Nächte bereiten

Nach "The Evil Dead", so der Originaltitel, kann man sämtliche Ausflüge in die Natur vergessen. Der Horror-Schocker kombiniert die Besessenheit von der "Exorzist" mit dem ländlichen Szenario von " Texas Chainsaw Massacre" zu wahnsinnigem Terror, der die Nachtruhe für Wochen beeinträchtigt. Im Urlaub auf einer Waldhütte in Tennessee findet eine Gruppe von Jugendlichen ein mysteriöses Buch mit Beschwörungsformeln, das Necronomicon, und ein Tonband. Danach bricht im wahrsten Sinne des Worte die Hölle los. Erst später in den Fortsetzungen "Tanz der Teufel 2", "Armee der Finsternis" und in der TV-Serie "Ash vs. Evil Dead" ist der Schocker zur Horrorkomödie verkommen.