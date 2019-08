"Crawl": Alligatoren auf Hausbesuch

Hochspannung trotz Unglaubwürdigkeiten

Die so simpel wie möglich gehaltene Story baut gewaltige Spannung auf – und das leider sehr oft auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Unsere Hauptfiguren sind einfach nicht totzukriegen und verfügen wohl über eine ganz spezielle Lederhaut, weil sie mit verschiedensten Körperteilen alle paar Minuten in einem anderen Alligatorenmaul landen, sich dennoch immer wieder befreien können und nach wie vor zu Höchstleistungen fähig bleiben, wogegen unbedeutende Nebenfiguren gleich nach dem ersten Biss draufgehen. Das Drehbuch hält dafür eine stete Steigerung an Kalamitäten bereit und lässt uns sogar beim Zuschauen keine Verschnaufpausen. Es grenzt schon an Artistik, wie sich Haley und ihr Vater auf engstem Raum gegen die Untiere zur Wehr setzen (obwohl man einigen Szenen die Herkunft aus dem Computer nur allzu deutlich anmerkt). Das von Sam Raimi produzierte Werk steht unübersehbar in der Tradition von „Der weiße Hai“ und bietet - allen Übertreibungen zum Trotz - perfekten Tierhorror. Alligatoren im Keller sind nicht empfehlenswert – dieser Film allerdings schon. Das nächste Mal wird man bestimmt zögern, auch nur ins Planschbecken im Garten zu steigen, ohne vorher einen Kroko-Check durchzuführen.

3 1/2 von 5 Krokolederhandtaschen