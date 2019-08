18 bestialische Tierhorror-Filme vom Hai-Schocker bis zum Spinnen-Thriller

Tierhorror-Filme sind bestens dafür geeignet, jegliche Freude an der Natur im Keim zu ersticken. Für beinahe jede Lebenssituation haben diese Schocker ein irrwitziges Szenario entwickelt, das in einem Blutbad endet (und in einem nahezu irreparablen Image-Schaden für die armen Tierchen): Haie und Krokodile vermiesen den Badespaß, Wölfe und Bären die Freude an Ausflügen in die Natur.

Die meist blutigen Geschichten abseits jeglicher Logik legen eine Nähe zu B-Movies und Trash-Filmen nahe, aber Filme wie "Der weiße Hai" haben den Tierhorror längst auch im Mainstream-Kino salonfähig gemacht – wenn auch oft in einer eher zahmen Form: Im Vorjahr bekam "The Meg", ein prähistorischer Riesenhai, zwar spektakulär, aber letztendlich doch recht harmlos von Jason Statham eine aufs Maul. Mit "Crawl" (August 2019), "47 Meters Down: Uncaged" (Oktober 2019) und "Underwater" (Januar 2020) stehen schon die nächsten Tierhorror-Filme am Kinoprogramm.

Wir haben hier eine erlesene Film-Liste für Genre-Fans zusammengestellt. Aber Vorsicht! Nicht alle sind so streichelzahm wie "The Meg", der schon ab zwölf Jahren freigegeben ist.