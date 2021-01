"Crimson Peak" auf Netflix: Sehr agile Halbleichen

Halbleichen in jeder Ecke

Abgesehen von den roten Skelettgeistern tritt auch eine Frau in Schwarz mehrfach in Erscheinung. Das war ein grober Fehler, denn so werden wir an einen anderen zeitgemäßen Horrorfilm erinnert, der zwar auch im viktorianischen England spielt, aber einen wesentlich besseren Retro-Grusel bieten kann. Del Toro hätte „Crimson Peak“ eher als Parodie im Sinne von „Pride and Pejudice and Zombies“ aufziehen sollen, dann wäre der Film vielleicht noch zu retten gewesen – so versinkt er immer mehr in unfreiwilliger Komik, vor allem, wenn zuletzt in fast jeder Schlossecke eine andere mit Wunden übersäte Halbleiche herumliegt. Aber trotzdem sind dann zumindest zwei der Blessierten noch so fit, sich ein blutiges Duell im Schnee zu liefern.

2 von 5 rotgefleckten Hieb- + Stichwaffen.