"Der geheime Garten": Die Fantasie zum Blühen bringen

Starker Cast im "geheimen Garten"

Der englische Publikumsliebling Colin Firth ist mit seinen mittlerweile 60 Jahren den romantischen Rollen Marke Mr. Darcy entwachsen. Tragische Charaktere wie der vom Leben gezeichneter Archibald Craven gehören aber nach wie vor zu seinen Stärken. Auch Dame Julie Walters, die dem breiten Publikum vor allem als Molly Weasley aus "Harry Potter" bekannt ist, gibt eine gelungene Mrs. Medlock, die besonders am Anfang des Films das Ausmaß der Vernachlässigung, der sich Kinder zu jener Zeit oft ausgesetzt sahen, verkörpert.

Im Mittelpunkt stehen jedoch die drei Jungschauspieler, angeführt von einer wunderbaren Dixie Egerickx, die für die kreative, willensstarke Mary eine Idealbesetzung ist. Die Zuschauer werden in Mary Welt hineingezogen und fühlen mit ihr mit, sowohl in der traurigen Realität ihrer Familiengeschichte, als auch in ihren Träumen, in die sie sich flüchtet.