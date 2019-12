„Cats“: Optischer Katzenjammer trotz Starbesetzung

Überarbeitung nach Fan-Protest

Nach dem weltweiten Online-Aufschrei legte Regisseur Tom Hooper („The King’s Speech“) vor Start des Films nochmals Hand an und entschärfte den CGI-Grad etwas. Auch die als zu sexy anmutenden körperlichen Proportionen wurden nochmals einen Grad "geschlechtsloser". Und ja, nach ersten Schreckminuten gewöhnt man sich sogar irgendwie an die menschlichen Körper und Gesichter mit ihrem katzenartigen Aussehen. Es mangelte auch nicht an Aufwand, um die felinen Wesenszüge portraitieren zu können – wurden die Darsteller doch alle in eine "Cat School" geschickt, wo sie mit eigenen Coaches am Set wochenlanges „Katzen-Training“ absolvieren mussten.

Hooper trommelte für seine Produktion einen unglaublichen Cast zusammen: Stars wie Jennifer Hudson, Ian McKellen, Idris Elba, Judi Dench, James Corden, Jason Derulo und Rebel Wilson sind mit dabei. In ihrem Filmdebüt als Jungkatze Victoria ist die 27-jährige Ballerina Francesca Hayward zu sehen, Solotänzerin des Royal Opera Ballet in Covent Garden. Auch die berühmteste Crazy Cat-Lady der Popwelt schafft es endlich auf die Leinwand: Taylor Swift ist Katzendame Bombalurina – eine Rolle, die der US-Sängerin praktisch auf den Leib geschrieben wurde. Auch komponierte sie mit Andrew Lloyd Webber persönlich den einzigen neuen Song, die Ballade "Beautiful Ghosts", die für einen Golden Globe nominiert wurde. Was wohl einer der wenigen Erfolge des Films bleiben wird.