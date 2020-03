"Der Spion von nebenan": Agentenkomödie mit Identitätskrise

Niedlich und streichelzahm sind nicht gerade Attribute, die man Dave Bautista zuschreiben würde. Doch Komödien – und ganz besonders lustige Familienabenteuer mit Kindern – sind für den ehemaligen Wrestler eine ideale Gelegenheit, um der Schubladisierung als körperbetonter Actionheld mit minimalen schauspielerischen Herausforderungen zu entkommen. Das hat schon bei Arnold Schwarzenegger und Dwayne Johnson gut funktioniert.

Bautista scheint eine ähnliche Strategie zu verfolgen. Schon in "Guardians of the Galaxy" hat er als Drax ein gewisses Talent für trockenen Humor und amüsanten Minimalismus bewiesen. Mit "Stuber – 5 Sterne Undercover" hat er sich in einer Buddy-Cop-Komödie versucht. Mit "Der Spion von nebenan" ist nun eine Agentenkomödie an der Reihe.