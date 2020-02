"Der Unsichtbare": Zweikampf ohne Sichtkontakt

Zwei Stunden Terror

Zwanzig Jahre nach Paul Verhoevens „Hollow Man“ erwartet uns wieder eine unsichtbare Gefahr. In der neuen Blumhouse-Produktion hat der Unsichtbare zwei Stunden Zeit, Angst und Schrecken zu verbreiten. Als genialer aber schwer gestörter Wissenschaftler terrorisiert er seine Ex-Freundin (gespielt von Elisabeth Moss), aber dummerweise will ihr keiner glauben, dass es einen Menschen gibt, den man nicht sehen kann – noch dazu gilt der Mann offiziell als tot, weil er seinen Selbstmord vorgetäuscht hat. Und so landet sein Opfer sehr bald sogar in der Psychiatrie, was die Lage erst recht verschärft. Es ist wirklich keine angenehme Erfahrung, mit Tranquilizern vollgepumpt zu werden, während in ein paar Schritten Entfernung ein mordlüsterner Unsichtbarer lauert.