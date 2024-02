Emotionaler Dreh und körperliche Reaktionen

Katja Riemann hat in einem Interview mit dem ZDF-Presseportal auch über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten gesprochen und verraten, dass es dabei sowohl vor als auch hinter der Kamera höchst emotional zugegangen ist: "Als wir eine sehr emotionale Szene drehten, haben wir zusammen geweint, weil jeder und jede an einem anderen Punkt abgeholt wurde und unser Clapper konnte nicht mehr sprechen, weil er so weinen musste. Das ist natürlich traurig, aber eigentlich auch wunderbar, weil wir so nah aufeinandersaßen und miteinander diese Szene wuppten, egal ob vor oder hinter der Kamera."

Auch eine schmerzhafte körperliche Erfahrung musste die Schauspielerin erleben, denn zwei Wochen vor Drehschluss stellten sich bei ihr Nierenschmerzen ein:" Meine Osteopathin war es, die mir sagte, dass die Nieren nicht nur für die physiologische Entgiftung des Körpers verantwortlich sind, sondern auch für die emotionale. Vermutlich dachten meine armen Nierchen, dass ich in einer Lebenskrise sei. Sie wussten ja nicht, dass alles gespielt war. Denn im Moment des Spiels sind wir ja ganz wahrhaftig." Etwa eine Woche nach Drehende waren ihre Nieren dann zum Glück wieder in Ordnung. Eine überzeugendere Bestätigung, dass diese Serie also wirklich an die Nieren geht, ist kaum vorstellbar.