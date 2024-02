Wieso wird "Letzte Spur Berlin" eingestellt?

Die Quoten von "Letzte Spur Berlin" sind also gut, das Interesse anscheinend da, auch die Schauspieler:innen haben weiterhin Interesse an ihren Rollen. Wieso wird die Serie dann also eingestellt?

ZDF hat dazu eine offizielle Erklärung veröffentlicht (via "fernsehserien.de") – und auch, wenn dabei unwillkürlich die Augenbrauen in die Höhe gehen, muss man dem Sender zumindest zugute halten, ehrlich zu sein. So wird nicht nur "Letzte Spur Berlin", sondern auch "SOKO Hamburg" nach der kommenden Staffel im Rahmen eines "ZDF-weiten Strategieprozesses“ ihr jeweiliges Ende finden. Das ZDF will jünger werden, ein jüngeres Publikum ansprechen.

Weil dafür 100 Millionen Euro aus dem Programm umverteilt werden, braucht man natürlich Geld – und deshalb müssen einige zwar etablierte, aber als "alt" charakterisierte Serien dran glauben: Beide genannten Titel erreichen zwar ein großes Publikum, dieses richtet sich aber an eine Altersgruppe ab 50 Jahren.